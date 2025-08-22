Источник опасности: чем могут отравиться кошки и собаки дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Питомца можно сравнить с трехлетним ребенком, логика взрослого в его поведении отсутствует. Отсюда и смертельный риск.

Даже спустя несколько лет жизни в квартире кошка или собака может по неосторожности отравиться. Есть и другие риски, о которых нужно помнить постоянно, чтобы дом оставался безопасным. Точные инструкции в беседе с журналистами URA.RU дал ветеринар Михаил Шеляков.

Кошки и собаки любопытны, а потому бытовые яды нередко становятся для них заманчивой загадкой. Но если собаки чаще ошибаются, съев что-то испорченное, жирное или соленое, кошки могут и вовсе попробовать на зуб, например драцену, диффенбахию, филодендрон или цикламен — эти растения для них крайне опасно. При этом и пес запросто может отравиться бытовой химией.

«Если сравнивать интеллект и стадии развития животных, кошек и собак можно приравнять к трехлетнему ребенку. Они могут случайно съесть что-то опасное, упасть или повредиться. Логика взрослого человека у них отсутствует», — заявил ветеринар.

Чем чаще всего травятся домашние животные

Первые сигналы отравления — рвота, понос, отказ от еды, жажда и подавленное состояние. И чем меньше животное, тем ярче симптомы. Особенно уязвимы котята, щенки и пожилые питомцы. Если заметили повышенное слюнотечение, резкое изменение поведения, апатию, слабость, лучше сразу обратиться к врачу.

Смертельно опасны: домашние растения, лекарства (анальгетики, транквилизаторы и антигельминтные средства), бытовая химия, растворители, краски, этиленгликоль, тормозная жидкость. Не думайте, что резкий запах некоторых вещей отпугнет четвероного исследователя, некоторых не отпугивает. А потом — летальный исход или серьезные поражения внутренних органов.

Как спасти любимца от последствий его неосторожности

Запрещенные продукты питания: шоколад и какао, лук, чеснок, виноград, изюм, любой алкоголь, орехи, все соленое, копченое, перченое Берегите зверей, особенно кошек, и от мелких предметов — игрушек, заколок, булавок, батареек. Рискованно, например, забывать нитку с иголкой на столе. Еще котики часто проглатывают мишуру во время игры с ней. А длинношерстные могут даже из-за собственных волос, которые вылизывают, накопить внутри целый ком и заработать непроходимость.

«Операции по удалению инородных предметов из кишечника у кошек и собак случаются примерно одинаково часто. Но предметы у кошек чаще связаны с нитками, шерстью или мелкими игрушками, а у собак — с проглоченными частями игрушек и предметов быта», — отметил Шеляков.

И подчеркнул, что лучший способ избежать вмешательства — держать мелкие и потенциально опасные предметы от них подальше. Также нужно ограничить их доступ к лекарствам и токсичным веществам, отказаться от ядовитых видов домашних растений. И обязательно следите, какие продукты вы оставляете на столе.

Первая помощь коту или собаке при отравлении

Ветеринар призывает действовать как можно быстрее. Даже если после проглатывания стирального порошка котенок кажется таким же игривым, как раньше, и он пока не демонстрирует симптомы отравления. Для начала попробуйте извлечь яд вызвав рвоту, но этот метод работает только в первые несколько минут, потом поздно.

Затем дайте животному энтеросорбенты — активированный уголь или другие препараты, снижающие токсическое воздействие. Потом надо будет позаботиться о выведении уже впитавшихся в кровь токсинов. Давайте питомцу больше воды и собирайте все необходимое для посещения ветеринарного доктора. В тяжелых случаях без капельницы и специализированного лечения не обойтись. Если животное потеряло сознание, мучается судорогами и не может стоять, не тратьте время, срочно направляйтесь в клинику.

