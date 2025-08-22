Три древние статуи подняли со дна моря около Александрии в Египте

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Matrix Images / Khaled Elf

Под водой остается много исторических артефактов, но лишь малую часть из них удастся поднять на поверхность, не повредив.

С морского дна у побережья Александрии в Египте были извлечены три древние статуи. Об этом сообщили в министерстве туризма и древностей страны.

С помощью кранов на сушу подняли кварцевую статую сфинкса, на которой присутствует картуш с именем фараона Рамзеса II, скульптуру правителя эпохи династии Птолемеев, выполненную из гранита, а также белую статую высокопоставленного римлянина.

"Египетские власти считают, что в районе залива Абу-Кир могут находиться останки древнего города Канопус. В своё время этот населенный пункт был значимым торговым и административным центром при Птолемеях и в период Римской империи", – отмечает издание The Guardian.

С течением времени Канопус, как и порт Гераклеон, оказался под водой в результате землетрясений и повышения уровня моря.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фати сообщил, что подводные воды все еще скрывают множество исторических находок, однако лишь немногие из них можно извлечь без риска повреждения.

"Остальное останется частью нашего затонувшего наследия", – подчеркнул министр.

