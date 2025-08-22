В аэропортах Москвы начали штрафовать таксистов-зазывал

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Нелегальные перевозчики оккупируют парковки воздушных гаваней, где ищут потенциальных жертв.

В Подмосковье большая проверка всех аэропортов. Накануне там начали действовать штрафы для водителей, которых все мы чаще всего называем бомбилами. Это они пристают к пассажирам с фразой «Такси до города, недорого», а на самом деле называют цену завышенную в 2 или 3 раза. Теперь эти извозчики вне закона, но, как выяснила корреспондент «Известий» Александра Мостовая покидать насиженные места не торопятся.

Аэропорт Шереметьево. Финал встречи с так называемым бомбилой. От журналистов он прячется в машине такси и умоляет водителя давить на газ. Хотя еще пару минут назад предлагал нам свои услуги.

Собственно, Шереметьево — это Химки. До жилых кварталов — три, максимум семь километров.

«Смотрим эту же поездку в приложении. Максимальная стоимость на автомобиле бизнес-класса — 3737 рублей. Получается, в 2,5 раза дешевле», — подчеркнула Мостовая.

Нелегальные таксисты, словно звери, набрасываются на только что прилетевших пассажиров. Орудуют, как правило, на выходе из зон прилета. Аэропорт Домодедово. Просим довезти нас до автовокзала Саларьево. Поездка у легальных перевозчиков обойдется в среднем в две тысячи рублей. Нелегалы просят больше.

С 19 августа подобные предложения вне закона. В Подмосковье вступили в силу поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях. За нелегальное такси в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский так называемым бомбилам придется платить рублем. Пять тысяч для физических лиц, 50 — для юридических.

Но самых отчаянных это не останавливает. Нелегальные перевозчики оккупируют парковки воздушных гаваней, где ищут потенциальных жертв.

Лицензии у многих нет. Их автомобили не проходят обязательный технический контроль, а сами водители — медосмотры.

«Сервис такси, когда он официальный, если у него есть лицензия, несет и ответственность перед пассажиром за его жизнь и здоровье, за перевозку грузов. Если же мы говорим про нелегального таксиста, то он никакой ответственности не несет», — заявил юрист Виктор Скрипченко.

Заказать такси можно и у официальных стоек, расположенных в аэропорту. Выйдет дешевле, чем у бомбил, но дороже, чем в приложении агрегатора. Пытаемся оформить поездку из Домодедово.

Аэропорты — хлебные места для нелегальных таксистов. По данным Росавиации, за последние полгода Шереметьево обслужил свыше 20 миллионов пассажиров, Внуково — свыше семи, а Домодедово — свыше шести. Пассажиропоток растет, и вместе с ним растут доходы таксистов-зазывал.

«Люди эти наживаются на том, что человек немощен по прибытии в неизвестный город и не знает, как добраться до центра или точки назначения», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Полицейские и сотрудники регионального Минтранса ловят нарушителей в аэропортах. Рейд в Шереметьево в час пик, на улице сильный дождь. Спрос на такси высокий.

Нарушителям выписывают штрафы. Но пять тысяч рублей для нелегальных перевозчиков ничто в сравнении с тем, сколько они могут получить с пассажиров. После рейдов и визитов журналистов так называемые бомбилы ушли в тень, их стало меньше в аэропортах. Но надолго ли?

