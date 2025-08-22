«Мне бы хотелось»: почему Анна Арефьева никогда не встречалась с плохими парнями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Звезда фильма «Геля» призналась, что ее личная жизнь сильно отличается от экранной.

Актриса театра и кино Анна Арефьева призналась, что за свои 37 лет ни разу не была на свидании с классическим «опасным парнем» — у которого Mercedes-Benz G-класса, по-другому «Гелендваген», кожаная куртка, разбитые кулаки и бандитская разборка в планах на вечер. И не потому, что ей такие совсем не нравятся! Может, и существуют очаровательные плохиши, как из фильмов, но Арефьева с ними не пересекалась. Разве что играя роль.

«Ну, скорее, заигрывала (С такими парнями. — Прим. ред.), влюблялась я в артистов всегда… Наверно, у меня просто среда была с детства — я из поколения ленинградской актерской династии, я выросла в театре. У меня возможности никогда не было встречаться или видеться с людьми такого рода. У меня была среда каких-то всегда художников, и влюблялась я в артистов. Но я же могу сыграть это, понимаете, прожить это в какой-то роли, поэтому… Мне бы хотелось», — поделилась актриса на премьере криминальной комедии «Геля».

Фильм уже вышел в прокат. Это история дальнобойщика Сани, совмещающего основную работу с угоном машин. Его жизнь перевернула с ног на голову очередная авантюра — он взялся перегнать премиальный внедорожник. Разумеется, все пошло не по плану, и ситуация быстро вышла из-под контроля.

Саня с женой Аней ждут рождения ребенка, и не чистый на руку глава семейства готов на многое ради безбедного будущего для близких. Он обещает супруге успеть разбогатеть к появлению малыша, но дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Задача у Сани непростая — от бандитов отделаться и в роддом не опоздать!

Фильм «Геля» создан при непосредственном участии канала РЕН ТВ. Главные роли в нем исполнили Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Анна Арефьева и Дарья Мельникова. Картина уже стала призером российского кинофестиваля «Окно в Европу — 2025».

