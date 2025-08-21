«Дам знать»: Трамп о возможном изменении подхода к конфликту на Украине

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Американский президент обозначил сроки переоценки ситуации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть свою политику по Украине в течение двух недель. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, ситуация требует переоценки и возможного изменения курса.

«Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом», — поделился он.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося поиска международным сообществом решений по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп участвовал в саммите с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, где стороны обсуждали широкий круг вопросов, включая урегулирование конфликтов и направление на сотрудничество в обеспечении безопасности. Встреча проходила в теплой обстановке и была призвана заложить основу для диалога.

Затем 18 августа Трамп в Белом доме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которые также обсудили ситуацию вокруг кризиса. Глава США отказался от идеи временного прекращения огня, сделав ставку на подписание полноценного мирного соглашения. Он пообещал гарантию безопасности Украине. Однако заявил, что членство в НАТО, как и возвращение Крыма, для Незалежной невозможно.

