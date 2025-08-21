«Привыкаю к напряжению»: Илья Авербух перенес операцию на глазах
Фигурист Илья Авербух перенес операцию по замене глазного хрусталика
Спортсмен признался, что давно страдал от дальнозоркости.
Фигурист Илья Авербух перенес операцию на глазах. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Много лет спортсмен страдал от дальнозоркости и откладывал операцию. Осознав, что устал от неудобств, связанных со зрением, Авербух прошел обследование и доверился врачам.
«Боялся, чего уж там, но дальнозоркость надоела настолько, что я решил рискнуть. И, как оказалось, не зря. Долго откладывал, думал „не сейчас“, но в какой-то момент понял: глаза устают, картинка плывет, а я просто привыкаю к напряжению глаз», — поделился Авербух.
Звезда фигурного катания рассказал, что ему сделали операцию по замене хрусталика и установили интраокулярную линзу. Авербух остался доволен операцией и радуется, что снова четко видит мир.
«Операция прошла незаметно для меня, восстановление заняло минимум времени. И самое главное — я перестал щуриться», — отметил хореограф.
