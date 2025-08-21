МВД объявило в розыск комика Антона Пикули*

Фото: Instagram*/antonpikuly

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он находится за границей пятый год.

МВД России объявило в розыск комика и блогера Антона Пикули** (настоящая фамилия Устимов — Прим. ред.) по уголовной статье. Информация об этом была опубликована в базе ведомства.

По какой конкретно статье Уголовного кодекса (УК) РФ разыскивается комик — не уточняется.

Минюст РФ внес Устимова в реестр иноагентов в январе 2023 года за поддержку из иностранных источников и распространение материалов иноагентов. Кроме того, блогер собирал деньги на поддержку киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли. В июне против пикап-тренера возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Известно, что Лесли давал задания своим последователям по «соблазнению» женщин в центре Москвы. Ученики по наводке коуча хватали незнакомок за интимные места и скрывались с места преступления. Доказательства «наставлений» блогера были сняты на видео. Также появлялась информация о том, что Лесли замешан еще в нескольких скандалах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признан иноагентом в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.