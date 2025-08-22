Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

В демисезонный период деревья нуждаются в уходе, чтобы сохранить силы для нового урожая.

После сбора урожая яблони все еще нуждаются в уходе, чтобы активно приносить плоды на будущий год. О том, как ухаживать за садом после сбора яблок в беседе с URA.RU рассказал кандидат биологических наук, директор института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Сергей Смирнов.

Специалист поясняет, что осенью яблоневые деревья не отдыхают, а начинают готовиться к следующему сезону. Именно в это время года деревья формируют почки.

«Если пренебречь уходом, яблоня уходит в зиму ослабленной. Это снижает ее зимостойкость, а значит, весной дерево может хуже цвести», — отмечает Смирнов.

Также по слова эксперта, в опавших листьях и испорченных плодах накапливаются споры грибков, которые могут заразить сад. Поэтому уборка и обработка осенью защищают деревья от болезней.

Сергей Смирнов поделился советом, что после сбора плодов необходимо убрать опавшие листья и остатки плодов, а приствольные круги перекопать.

Дальше нужно защитить деревья от инфекций. Для этого в осенний период используют медесодержащие и серосодержащие препараты.

«Такая обработка снижает запас инфекции, который мог бы перезимовать на коре и листьях, — уточнил биолог.

После этого деревья подкармливают калийно-фосфорными удобрениями, которые повышают зимостойкость и запас энергии для цветения. Также проводят влагозарядный полив, чтобы корни не пострадали от мороза.

Не стоит забывать о защите от грызунов и санитарной обрезке сломанных или ослабленных ветвей. Срезы замазывают садовым варом, чтобы снизить риск грибковых заболеваний.

«Наблюдение за сортами помогает выстроить стратегию ухода на будущий сезон. Сильные деревья можно брать на прививки, а слабым уделить больше внимания», — говорит Сергей Смирнов.

