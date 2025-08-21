Фото, видео: 5-tv.ru

Она прошла в сердце Петербурга — на Дворцовой площади.

«Зенит» провел самую масштабную открытую тренировку в истории клуба.

В футбольное поле превратили главную в Петербурге — Дворцовую площадь. Там расстелили газоны и возвели трибуны. Сначала на поляну в сердце Северной столицы вышел дублирующий состав, затем — игроки детских команд. А после — звезды сине-бело-голубых. Так они готовились к матчу с «Динамо» из Махачкалы.

Традиция подобных тренировок в Петербурге зародилась три года назад. «Зенит» уже разминался в Александровском и Михайловском садах. А нынешнюю акцию приурочили к столетию футбольного клуба.

