Награду через спецпосланника США Стива Уиткоффа передал президент РФ Владимир Путин.

Американская пресса сегодня вновь пишет о награде, которую президент РФ Владимир Путин передал через Стива Уиткоффа — семье американца, погибшего прошлой весной в зоне СВО.

Телекомпания CNN уточняет: это орден Мужества, а не орден Ленина, как об этом сообщалось ранее. И он уже у родных Майкла Глосса. Сын высокопоставленной чиновницы из ЦРУ решил заключить контракт с нашей армией после посещения Крыма.

Западные издания выдавали эту историю за хитрый ход российского президента. Однако, после иторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, многие газеты сменили риторику. Напоминают: Уиткофф, сам переживший потерю сына, считает жест российского лидера не политическим.

