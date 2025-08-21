Фото, видео: © РИА Новости/Мирослав Ротарь; 5-tv.ru

Нал мощами святых надругались и объяснили это необходимостью исследований и реставрации.

Новая администрация Киево-Печерской лавры объявила тотальную дерусификацию. То, что сейчас происходит на территории музейного комплекса, шокирует даже самих украинцев. Под видом исторического исследования, в монастыре извлекли мощи первых русских святых и разбросали их по территории. Причем, все это объяснили необходимостью исследований и реставрации. Но что на самом деле скрывается за этими словами, и при чем тут Европа — выяснил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Только пение церковного хора напоминает о том, что в Киево-Печерской лавре, вообще-то, еще проходят богослужения. Прихожан на территории обители почти нет, вместо них сотрудники СБУ. Это эксклюзивные кадры «Известий».

Сотрудница прихода уточняет: ближние пещеры закрыли еще в 2022-м. Но сейчас подходы сторожат особенно тщательно. Мощи святых, которые там покоились, выволокли на улицу, в нарушение всех процедур вскрыли раки и разложили останки прямо на земле. Потом, словно ненужную мебель, просто свалили святыни в одном из подсобных помещений.

«Это однозначно кощунство, это святотатство, это плевок в лицо всей Церкви Христовой и не только украинской церкви, а всей православной церкви, всей полноте церкви. Потому что мощи святых угодников Киево-Печерских, это ведь святыня не только наша, там Киева, города — матери городов русских, а это святыня всего вселенского православия», — сказал преподаватель ХГПУ, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской епархии Украинской православной церкви Геннадий Шкиль.

Киевские власти, очевидно, заботят куда более приземленные материи. Мощи святых они называют «музейными экспонатами» и уже полгода якобы проверяют их подлинность. Впрочем, в российской Службе внешней разведки еще в 2023-м предупреждали: за квазинаучной деятельностью Киева стоит чисто коммерческий интерес.

«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов», — заявляли в СВР России.

В изобретении предлогов украинским властям равных нет. Вот и сейчас откровенное святотатство маскируют борьбой с мнимым «русским имперским наследием». Генеральный директор «Лаврского заповедника» Светлана Котляревская — яркий пример новой украинской этики. В храме позирует с непокрытой головой и бодро озвучивает все идейные установки киевского режима.

«Дерусификация в Лавре необходима. Так же, как Украина несокрушима, так и Лавра несокрушима. Моя философия такова: Лавра — это Украина в миниатюре», — заявила исполняющая обязанности гендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская.

Если нынешняя Лавра — это Украина в миниатюре, то и болезни здесь те же. Тотальная коррупция чиновников украинского Минкульта и остервенелая борьба за доступ к ресурсам. Предшественник Светланы Котляревской в этой борьбе проиграл. Хотя, казалось, четко следовал линии партии. На экскурсии по Успенскому собору показывал, каких «неправильных» святых нужно вымарать со стен.

«Перед нами святые, которых почитает Русская православная церковь, изображенные здесь в Киево-Печерской лавре. И среди них, пожалуй, самый известный — Серафим Саровский. Это русский святой, который сегодня является официальным покровителем ядерного оружия Российской Федерации», — рассказывал бывший генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

В этом же интервью он утверждает, что «украинская традиция» в Лавре была вытеснена русскими нарративами и маркерами. На вопрос, можно ли считать «русским маркером» здание Успенского собора, построенное в первой половине XVIII века при русском императоре Петре II, киевские чиновники вряд ли ответят. Потому что сама цель, разделить два братских народа, для них выше и исторических фактов, и общей веры.

«Вера — это то, за счет чего мы быстрее всего найдем общее всегда. И, конечно, их цель — это разрушить, их цель — это осквернить, их цель — потерять, чтобы эта основа, эта база была для нас потеряна», — заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.

Артем Дмитрук был среди немногих депутатов Рады, кто выступил резко против запрета канонической Украинской православной церкви. Ровно год назад киевский парламент попытался лишить 6шесть миллионов верующих их церкви. Проголосовали под овации. Потом начали арестовывать священников и захватывать храмы. И, кажется, «декоммунизированную» Украину «дерусификация» такими средствами совсем не смущает. И ни о чем не напоминает.

