Путин присвоил звание героя труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову. Об этом сообщается в указе главы государства опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание героя труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения „Российская академия наук“ Красникову Геннадию Яковлевичу», — сказано в документе.

Геннадий Красников — ученый с мировым именем. Работает в области микро- и наноэлектроники. Возглавил Российскую академию наук (РАН) в 2022 году. Красников является автором более 460 научных работ и четырех научных монографий.

Герой Труда РФ — это высшее звание и государственная награда в России наряду со званием Героя России. Вручается за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Герои Труда получают медали, выполненные в форме золотой звезды и украшенные государственным гербом.

