Участник программы «Время героев» Умаев назначен замгендиректора «РосСтройКонтроля»

Герой России стал одним из 83 участников первого потока программы в мае прошлого года.

Героя России и участника президентской программы «Время героев» Залибека Умаева назначили на должность заместителя генерального директора Федерального бюджетного учреждения «РосСтройКонтроль».

«Программа „Время героев“ открывает новые возможности, позволяет получить фундаментальные знания в государственном управлении, перенять уникальный опыт у лучших управленцев и специалистов в разных областях федерального и регионального уровня. Я благодарен Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за возможность реализовать потенциал на новом месте работы, сформировать новую карьерную траекторию», — поделился Умаев эмоциями от назначения на пост.

Предложение о должности Герой России получил после стажировки в рамках программы наставничества. Его наставником был заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По словам Умаева, Марат Шакирзянович, несмотря на загруженный график, всегда остается на связи и делится опытом. Именно он выстроил личный план стажировки для Залибека в различных учреждениях строительной отрасли.

«Именно этот опыт позволил обрести знания, необходимые для дальнейшей служебной деятельности. Интересы Родины были и остаются для меня превыше всего, продолжу работать на благо нашей страны и наших жителей», — рассказал Умаев.

По словам главы «РосСтройКонтроля» Владимира Щербинина, Залибек Умаев в статусе его заместителя будет курировать работу по проведению инструментального контроля и координации инспекционных проверок на объектах по всей стране. А также ему предстоит отвечать за развитие кадрового резерва и работу с молодежью.

Умаев стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, в мае прошлого года.

Залибек Умаев за выполнение боевых задач был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова.

