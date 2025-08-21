Мишустин: Путин держит на постоянном контроле восстановление новых регионов

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам председателя правительства РФ, на данный момент Донбасс и Новороссия преодолевают трудности на своем пути.

Восстановление новых регионов проходит под постоянным контролем президента России Владимира Путина. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

«Я знаю, как к этому относится президент. Он занимается, в буквальном смысле слова, в постоянном режиме контроля за тем, как восстанавливаются новые регионы Российской Федерации. Я сам был поражен, видя, как за 2,5 года все преобразилось», — рассказал Мишустин.

Он отметил, что на данный момент регионы Донбасса и Новороссии преодолевают трудности на своем пути, поэтому так важно выстраивать инфраструктуру и создавать комфортные условия для граждан в этих районах.

Также создание отдельной номинации для новых субъектов на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» должна помочь местным властям активнее продвигать свои территории. Мишутин пожелал главам регионов реализовать все планы, а также побеждать на всероссийских конкурсах.

Форум «Развитие малых городов и исторических поселений» является важной всероссийской площадкой, посвященной обсуждению вопросов создания комфортной городской среды, устойчивого развития и благоустройства малых городов и исторических населенных пунктов страны. В 2025 году юбилейный X форум прошел с 19 по 21 августа в Казани при поддержке Минстроя России и Правительства Татарстана, собрав более 1500 участников из 89 регионов и свыше 100 экспертов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительство РФ направит более 200 миллионов рублей в Белгород и Курск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.