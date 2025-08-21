Запретный плод или источник молодости? В чем польза и вред яблок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот продукт— настоящая кладезь полезных для здоровья веществ.

Яблоки помогают сохранить молодость. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.

По ее словам, яблоки полезны для большинства людей. Они богаты витаминами и минералами, которые оказывают всестороннее вклинение на наш организм и даже способствуют сохранению молодости. Процесс старения замедляется за счет содержания в этих фруктах антиоксидантов, а точнее, флавоноидов и полифенолов, которые участвуют в защите клеток от повреждений.

Эти плоды — целая кладезь витаминов. Укрепляет иммунитет, ускоряет заживление ран и помогает в усвоении железа витамин С. Витамин К улучшает свертываемость крови и поддерживает здоровье костей. Для кожи, зрения и иммунной системы важен витамин А.

В яблоках много витаминов группы В: тиамин или В1 задействован в обмене углеводов и в работе нервной системы, рибофлавин, витамин В2, поддерживает здоровье кожи и глаз. Витамин В3, он же ниацин, улучшает кровообращение и обмен веществ, В6 нужен для обмена аминокислот и синтеза нейротрансмиттеров.

«Самый главный витамин, наверное, из группы B, кроме B12 и B6, — это B9. Это фолиевая кислота, которая важна для формирования клеток и очень полезна для беременных. И всем беременным ее рекомендуют принимать отдельно, чтобы у плода не было пороков развития», — отметила диетолог.

В этих фруктах много и минералов. В них есть калий, регулирующий уровень жидкости, а также помогающий в функционировании сердца и мышц. В состав яблок входит и кальций, который поддерживает здоровье костей и зубов. Для скелета человека также важен фосфор. Это же вещество участвует в энергетическом обмене.

Содержат данные плоды и магний, который задействован более чем в 300 биохимических реакциях организма. Есть в этих фруктах и железо — важный элемент для волос, кожи и для процесса транспортировки кислорода в теле. В составе яблок присутствует и марганец, который участвует в обмене веществ и антиоксидантной защиты, добавила Никитина.

Эти фрукты можно давать даже детям до года. В возрасте семи-восьми месяцев рекомендуется вводить их в рацион как прикорм, но в запеченном виде.

Кроме того, яблоки являются достаточно диетическим продуктом, который смело можно использовать в качестве перекуса. Эксперт уверена, что два яблока в день могут полноценно удовлетворить потребности организма в минералах, витаминах и клетчатке. Последняя важна для здоровья пищеварения: нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику кишечника и помогает справляться с запорами.

Противопоказаны яблоки в первую очередь тем, у кого на этот фрукт аллергия. Не рекомендуют употреблять их в пищу и тем, у кого есть воспалительные заболевания желудка и кишечника, особенно в период обострения. При диабете первого и второго типа стоит быть осторожными с кислыми сортами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не ошибиться при сборе опят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.