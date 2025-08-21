Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сергей Лавров возглавит российскую сторону.

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

В распоряжении президента значится, что российских представителей возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в состав делегации вошли заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Кроме этого, Путин утвердил заместителей членов делегаций, среди которых директоры департаментов министерства иностранных дел. А также распоряжение вступило в силу со дня его подписания — 21 августа.

Начнется 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 9 сентября. Тема сессии — «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед». Председателем 80-й сессии избрана Анналена Бербок, федеральный министр иностранных дел Германии.

Основное внимание в ходе сессии будет уделено укреплению роли Генеральной Ассамблеи, поддержанию многосторонности, ускорению реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также вопросам мира и безопасности. Одной из важных задач будет обсуждение инициативы «ООН-80», направленной на повышение эффективности и результативности работы Организации Объединенных Наций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что палестино-израильские переговоры нужно возобновить. Об этом сообщил Сергей Лавров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.