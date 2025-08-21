В ОДКБ рассказали о планируемых в 2025 году учениях

Фото, видео: © РИА Новости/Ертай Сарбасов; 5-tv.ru

Глава организации не сомневается, что исследовательские цели будут достигнуты.

В миротворческих учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году примут участие свыше пяти тысяч военнослужащих. Для отработки задач будет задействовано около тысячи образцов вооружения, военной и специальной техники. Об этом рассказал глава объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

«Практические мероприятия по выдвижению национальных контингентов в районы проведения учений уже начались. Войска и техника доставляются на полигоны военно-транспортной авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом согласно графику», — сказал он.

Сердюков на брифинге отметил, что, учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, он уверен: совместные учения пройдут организованно и качественно, а учебные и исследовательские цели будут достигнуты.

В 2025 году ключевым событием в плане оперативной и боевой подготовки станет совместное учение коллективных сил оперативного реагирования. Его проведение запланировано на начало сентября на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» в Белоруссии. Во время учений планируется отработать координацию действий разведывательных подразделений, а также провести тренировки, связанные с поиском и материально-техническим обеспечением эшелонов.

