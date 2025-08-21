Пассажир скончался на борту рейса Москва—Сочи

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пилот осуществил экстренную посадку в Минеральных Водах.

Во время выполнения рейса U6-185 по маршруту Москва — Сочи, на борту самолета умер мужчина. Об этом сообщила авиакомпания «Уральские авиалинии» в своем Telegram-канале.

Во время полета 56-летнему пассажиру внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж оперативно начал оказывать первую помощь, а командир воздушного судна принял решение выполнить экстренную посадку в аэропорту Минеральные Воды. На место вызвали медицинскую бригаду. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, прибывшие специалисты констатировали смерть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянин разбился при падении сверхлегкого самолета в Таиланде. Эпизод произошел на острове Пхукет. Вместе с наставником мужчина вылетел из аэропорта на одномоторном самолете Quicksilver MX II Sprint. В числе пострадавших также 40-летний гражданин Таиланда, пилот-инструктор Сурасак Чана. Он получил травму черепа и сломал лодыжку. Мужчин экстренно госпитализировали в городскую больницу.

