Полиция в Италии арестовала украинца по делу о «Северных потоках»

По данным европейских СМИ, он может быть причастен к подрыву газопроводов.

Полиция в Италии арестовала украинца по делу о подрыве «Северных потоков», пишет журнал Spiegel.

По данным издания, он мог координировать операцию, находясь на борту парусника «Андромеда».

«По информации издания, итальянские полицейские задержали гражданина Украины Сергея К. вечером в среду в районе Римини на основании европейского ордера на арест», — указано в публикации.

Задержание украинца подтвердила Генпрокуратура ФРГ.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовал всеобъемлющему международному расследованию.

