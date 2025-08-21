Число погибших при наводнении в Пакистане превысило 700 человек

Фото, видео: www.globallookpress.com/Xin Huashefa

В результате наводнения в Пакистане погибло более 700 человек. Данные приводит агентство Associated Press.

«С 26 июня погибло по меньшей мере 746 человек», — уточняется в публикации.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщает, что в течение последних суток при сильном ливне число жертв перевалило за 40. Наибольшее их количество приходится на северный регион Гилгит-Балтистан, а также на город Карачи.

Национальный центр управления по чрезвычайным ситуациям предупреждает: следующие сутки принесут еще около 100 мм осадков. Этого количества хватит, чтобы затопить автомагистрали, нарушить транспортное сообщение и повредить энергетические и телекоммуникационные сети в некоторых районах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 300 человек. Стихия сметала все на своем пути: ее силе не могли сопротивляться ни дома, ни люди. Жители пытались укрыться в безопасных районах. Власти стараются оперативно устранить последствия инцидента.

