Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наш триколор взяли за основу и другие страны.

Какую роль российский триколор сыграл во время недавних исторических переговоров на Аляске? И зачем недружественные государства взяли его за основу? Об этом сегодня говорили ведущие политические эксперты страны за круглым столом, посвященным Дню государственного флага, который россияне отметят уже завтра.

«Это, по сути, объединяющая исторически, объединяющая нас символика. Нужно, кстати, еще отметить тот факт, что сколько стран, народов приняли российский триколор в качестве своего государственного флага, немножко модифицировали, но тем не менее», — отметил член Российской ассоциации политических консультантов, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Среди таких стран — Словения, Хорватия и Чехия. История российского триколора насчитывает более трехсот лет. В честь праздника по всей стране пройдут концерты и шествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.