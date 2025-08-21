В водной ловушке: ливни обрушились на Магаданскую область
Жителей Магаданской области эвакуируют из-за паводка
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
За неделю выпала полуторамесячная норма осадков.
В Магаданской области задействовали авиацию для эвакуации людей, которые оказались в ловушке из-за разлива рек.
Паводки разрушают дороги, за неделю выпала полуторамесячная норма осадков. С федеральной трассы «Колыма» 11 человек пришлось вывозить вертолетом. Там застряли десятки автомобилей.
Закрыто движение на трех участках. Организовано авиасообщение между Магаданом и поселками, куда сейчас нельзя попасть по суше.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.