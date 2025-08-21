Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru

Он малопопулярен и отличается высокой сложностью.

Наша съемочная группа работает в горах Киргизии. Там в экстремальных условиях проходит спасательная операция.

Сейчас, как сообщают в МЧС республики, профессиональные альпинисты поднялись на высоту шесть тысяч метров. Впереди — сложный ледяной участок. Идут они на помощь россиянке Наталье Наговициной. Она больше недели со сломанной ногой находится на высоте семь тысяч метров. Последнее фото альпинистки сделал другой спортсмен перед восхождением на пик Победы.

Его называют очень сложной вершиной. На нее трудно не только подняться, но и спуститься с нее. За время восхождений погибли 70 человек, и большинство как раз на обратном пути, когда не хватает сил и концентрации. С Натальей Наговициной связи нет уже пять дней. Такой поход требует даже от профессиональных альпинистов мужества и особой выносливости.

«Спасатели — люди с большой буквы, которые прилагают сверхусилия, которые должны вынести сверхнагрузки, чтобы спасти человека. Тем более хочу сказать, что она находится на сложном маршруте. Этот маршрут, скажем, малопопулярен, там приспособиться к обратному спуску очень сложно», — отметил альпинист Олег Савченко.

Еще двоих российских туристов уже спасли. Они находились на другой вершине и заблудились. Для эвакуации привлекли авиацию. Сейчас альпинисты находятся в Бишкеке.

