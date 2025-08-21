Лукашенко собирается встретиться с Си Цзиньпином
Фото: XINHUA/HUANG JINGWEN/ТАСС
По словам президента Белоруссии, он скоро поедет в Китай.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается поехать в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросу ракетного строительства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox рассказал о телефонном разговоре с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Разговор произошел за два часа до начала российско‑американского саммита в Анкоридже.
Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование 16 человек, по словам американского лидера, это было сложным и долгожданным событием. Также Дональд Трамп выразил надежду на встречу в Белоруссии.
Президент США отметил теплое отношение Лукашенко к встрече и выразил надежду на будущую личную встречу в Белоруссии. Минск подтвердил, что приглашение принять США с семьей было принято.
По данным агентства БелТА, лидеры также затронули двустороннюю повестку, региональные вопросы и ситуацию в «горячих точках», включая Украину, и договорились продолжить двусторонние контакты.
