Лукашенко собирается встретиться с Си Цзиньпином

По словам президента Белоруссии, он скоро поедет в Китай.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается поехать в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросу ракетного строительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox рассказал о телефонном разговоре с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Разговор произошел за два часа до начала российско‑американского саммита в Анкоридже.

Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование 16 человек, по словам американского лидера, это было сложным и долгожданным событием. Также Дональд Трамп выразил надежду на встречу в Белоруссии.

Президент США отметил теплое отношение Лукашенко к встрече и выразил надежду на будущую личную встречу в Белоруссии. Минск подтвердил, что приглашение принять США с семьей было принято.

По данным агентства БелТА, лидеры также затронули двустороннюю повестку, региональные вопросы и ситуацию в «горячих точках», включая Украину, и договорились продолжить двусторонние контакты.

