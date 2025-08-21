Мошенники маскируются под международных юристов для обмана москвичей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Схемы направлены на быстрый обман через сложные легенды и психологическое давление на жертв.

Мошенники начали представляться международными юристами, чтобы обманывать жителей крупных городов, включая Москву. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта МИРЭА — Российского технологического университета Юрий Силаев в беседе с агентством городских «Москва».

Эксперт пояснил, что жертвами схемы становятся преимущественно жители больших городов, так как мошенники рассчитывают на высокий доход и наличие «международных связей». Первичный контакт проходит обычно по электронной почте, а затем злоумышленники переходят на мессенджеры или телефонные звонки, создавая давление и ощущение срочности.

Суть обмана заключается в предложении крупного наследства от якобы умершего однофамильца или дальнего родственника без завещания. Для убедительности создается сложная легенда с участием «барристера», используются юридические термины и точные суммы, чтобы операция выглядела легальной.

Обязательным элементом схемы является требование абсолютной конфиденциальности, чтобы жертва не обращалась к юристам или правоохранителям. После установления контакта от пострадавшего требуют оплату «сопутствующих расходов» — налогов, гербовых сборов, пошлин или взяток, которые повторяются до полного исчерпания средств, при этом обещанное наследство так и не выплачивается.

