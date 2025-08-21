Разбил нос и голову: на мужа Блиновской напал таксист

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Причина конфликта — ДТП, виновником которого стал Алексей.

В Москве таксист избил мужа блогера Елены Блиновской, Алексея. Причина — ДТП, виновником которого стал мужчина. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

Алексей снес таксисту боковое зеркало на перекрестке, когда выезжал на своем мотоцикле с парковки. Реакция была острой: водитель разбил мужу «королевы марафонов» нос и голову. До вызова ГАИ дело так и не дошло. Специалисты прибыли на место аварии позднее.

Алексей ехал на мотоцикле Ducati Diavel. Его стоимость оценивается в четыре миллиона рублей. Любимый транспорт мужчины — байк Harley-Davidson — был арестован еще в феврале 2025 года.

Сотрудники скорой оказали Алексею медицинскую помощь, а наряд полиции доставил в ближайший отдел, где мужчина написал заявление. Блиновский признан виновным в ДТП. Против него составлен административный протокол.

