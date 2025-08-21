«Не надейтесь»: в ГД предложили не брать релокантов на работу в госструктурах

В Госдуме предложили не брать релокантов на работу в госструктурах

Тот, кто предал свою Родину, не может занимать такие должности, сказал Володин.

Если покинувшие Россию релоканты захотят вернуться в страну, то они не должны иметь возможность работать на госслужбе и в государственных компаниях. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он предположил, что в скором времени в Россию захотят вернуться также и многие представители шоу-бизнеса, сбежавшие в 2022 году.

«Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь», — написал он в публикации.

Парламентарий заявил, что тот, кто предал свою Родину, не может состоять на службе у государства.

Володин призвал частные организации «задуматься, кого они берут на работу», и подумать, как это скажется на отношении к тем, кто в данный момент, «жертвуя своей жизнью, защищает Россию».

