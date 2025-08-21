Когда вещи давят: психолог рассказала, как правильно расхламляться

Фото: 5-tv.ru

Не стоит проводить разбор всего, что накопилось, за один день.

Представление о порядке у всех разное. Одни чувствуют себя спокойно в идеальном порядке, другим комфортно в хаосе. Но когда вещи начинают забирать время и энергию, их накопление превращается в источник напряжения. О том, как правильно навести порядок, чтобы улучшить самочувствие, рассказала в беседе с Life.ru психолог-консультант, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов (КБТ) Яна Сукасян.

«Когда вещи начинают оказывать давление, напоминать о прошлом или тяготить своим количеством, стоит задуматься. Возможно, пора освободиться от лишнего, чтобы освободить место для более важного и ценного», — отметила Сукасян.

По словам специалиста, избавление от лишнего делает пространство чище и помогает избавиться от тревожности. Но при этом психолог напомнила: минимализм — не универсальный рецепт счастья.

Сукасян порекомендовала не расхламляться за один день. Важно следовать правилу: если вещь не использовалась в последний год — пора от нее избавиться. Можно дать ей второй шанс: продать или отдать на благотворительность. Это помогает избавиться от чувства вины и сделать уборку продуктивнее.

«Сохраняйте только то, что действительно важно. Оставьте несколько ценных вещей, а остальные сфотографируйте и отпустите», — подытожила психолог.

Профессионалы советуют не совершать импульсивных покупок и тщательней подходить к выбору товаров.

