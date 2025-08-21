Сделал расклад: глава МИД Германии погадал на картах Таро
84 0
Глава МИД Германии погадал на картах Таро
Фото, видео: IMAGO/Panama Pictures/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Это имиджевый ход, призванный показать открытость ведомства.
Министр иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем гадает на картах Таро.
Конечно, это имиджевый ход, который должен показать открытость немецкого внешнеполитического ведомства, а заодно и чувство юмора его сотрудников.
Граждане Германии свой ход тоже сделали и пишут, а не стоит ли теперь вновь раскинуть карты, чтобы ответить на вопрос: может, и правда их политики гадают?
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.