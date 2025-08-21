Заповедный лес горит на окраине Махачкалы

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Едкий дым достиг самых отдаленных районов города.

Крупный пожар под Махачкалой. На окраине дагестанской столицы горит заповедный лес.

За считанные часы едкий дым достиг даже самых отдаленных районов города. Сейчас возгорание удалось локализовать. Правоохранительные органы не исключают, что причиной происшествия мог стать поджог.

Ранее появилась информация, что часть природной зоны хотят отдать под жилую застройку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.