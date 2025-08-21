«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mihir Melwani; 5-tv.ru

Подконтрольные Киеву части ЛНР и ДНР предложили приписать к Харьковской и Днепропетровской областям.

Неудачи на фронте заставляют Киев переходить к «бумажным маневрам».

В Верховной Раде предложили просто приписать подконтрольные Украине части ДНР и ЛНР к Харьковской и Днепропетровской областям. Авторы уверяют, это позволит и «удержать территории украинскими», и даже сэкономить бюджет.

Но по мнению экспертов, истинная цель этой инициативы совсем в другом. Таким образом в Киеве пытаются сыграть на теме территориальных потерь, о которых в последнее время все чаще говорят в Вашингтоне, как о возможной части мирной сделки, к которой подталкивает президент США Дональд Трамп.

