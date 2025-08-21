Наследник знаменитой династии: кто представит США на «Интервидении»

Фото: Instagram*/bhoward

На его счету множество синглов и гимн к чемпионату мира по футболу.

На Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» США представит певец Брэндон Ховард, , об этом 5-tv.ru сообщили организаторы конкурса.

Ховард — исполнитель, продюсер и автор песен. Успех был «написан ему на роду», ведь родители артиста — представители знаменитой музыкальной династии. Он родился и вырос в Лос-Анджелесе. В молодости творчеством не увлекался, метил в сферу финансов.

Бабушка Ховарда, Жозефина Ховард, была вокалисткой в группе The Caravans. Этот коллектив впервые в истории США пустил свои религиозные песни в эфир светского радио. Дочь Жозефины — Мики — является успешной певицей и автором песен. В 80-х ее менеджером был глава семьи Джексонов.

Музыка окружала Ховарда с детства. Он взял от разных жанров все самое лучшее. С юности Брэндон является большим поклонником короля поп-музыки Майкла Джексона. Собственные произведения он напомнил узнаваемыми мелодиями, которые соединил с собственным, лирично-мелодичным подходом.

На счету Ховарда немало синглов. Большинство из них заняли места в топах авторитетных чартов, в частности — Billboard 200. В 2010 году Брэндон создал гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako. Это было данью уважения Нельсону Манделе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что началась подготовка номера SHAMAN к «Интервидению».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

