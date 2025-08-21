Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Артист уверен, что для многих людей это место стало легендарным.

В 1990-е люди, приезжая из провинции в Москву, первым делом шли на Черкизовский рынок. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал певец и телеведущий Тимур Родригез на премьере документального фильма «Черкизон. Ад и рай новой России».

По словам артиста, жители нашей страны в то время делились на тех, кто никогда не был на Черкизовском рынке, и тех, кто хотя бы раз посетил это место. Причем последних, по мнению Родригеза, было большинство. Ведь гости столицы в 1990-х первое, что делали в Москве, — это шли на Черкизовский.

«Мы идем на рынок не в своем маленьком городе, а идем на рынок в Москве! И неважно, это был какой: страшный рынок, с непонятными вещами, с палем и так далее. Это „Черкизон“! Я в Москве, смотри, что себе оторвал!» — вспоминал певец.

Для многих людей покупка на этом рынке приравнивалась к прикосновению к чему-то легендарному, уверен телеведущий.

Сам артист также не является коренным москвичом. Родригез родился и вырос в городе Пенза.

Черкизовский рынок занимает важное место в истории столицы 1990-х и начала 2000-х и является олицетворением постсоветской эпохи, когда Москва еще не была одним из самых развитых мегаполисов в мире.

В те времена этот крупнейший в Восточной Европе рынок был словно отдельным государством, где были свои порядки и законы. При этом его ежедневный оборот был сопоставим с федеральным бюджетом. Несомненно, «Черкизон» оказал огромное влияние на экономику и общество.

Именно об этом ярком периоде и повествует новый документальный проект NM Studio «Черкизон. Ад и рай новой России», премьера которого состоялась 19 августа. Также сериал рассказывает о предпринимателе Тельмане Исмаилове, который и стоял за созданием «Черкизона». Подробности о новом проекте рассказал Life.ru.

Документальный сериал состоит из трех серий, где рассказывается о взлетах и падениях Исмаилова. Называются эпизоды символично: «Рай», «Ад» и «Чистилище». В проекте собрали архивные материалы и множество интервью с участием предпринимателей и работников «Черкизона», а также с разными музыкантами, политиками и экспертами.

В сериале также принял участие Давид — внук Исмаилова, который ранее не светился в публичном поле. Все серии уже доступны для просмотра.

