С сентября Минздрав делегирует полномочия врачей фельдшерам и акушерам

Они смогут выполнять обязанности терапевтов и педиатров.

С 1 сентября в России вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, который позволяет фельдшерам и акушерам брать на себя отдельные функции лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и гинекологов. Об этом сообщила член профильного думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с РИА Новости.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку», — напомнила она.

Фролова отметила, что дополнительные функции для фельдшеров и акушерок будут распространяться исключительно на сферу первичной медико-санитарной помощи, а также на оказание экстренной помощи пациентам.

Депутат подчеркнула, что такой шаг продиктован необходимостью. По ее словам, в стране ощущается серьезная нехватка врачей, особенно в сельских территориях и удаленных районах. Там пациенты, например — женщины, у которых начались роды, не всегда могут быстро добраться до городских медицинских учреждений. Это приводит к снижению доступности медицинских услуг и напрямую влияет на их качество.

