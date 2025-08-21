Из-за звонка Трампа Путин согласился задержаться на 15 минут

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Разговор состоялся во время визита Зеленского в Белый дом.

Президент РФ Владимир Путин согласился продлить свой рабочий день на 15 минут, чтобы провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессант в интервью Fox News.

Разговор между двумя лидерами произошел на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского и европейских политиков в Белый дом. В Москве тогда была ночь. Обращаясь к Путину, Трамп подчеркнул, что может позвонить или отправить сообщение.

«Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра», — ответил российский лидер.

Трамп во время переговоров с европейскими лидерами сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с главой Путиным. После завершения беседы Трамп вернулся к обсуждению вопросов с представителями Европы. Об этом заявил в социальной сети журналист Пауль Ронцхаймер.

Белый дом этой информации не подтверждал.

