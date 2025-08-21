Огненная полоса в небе: уральцы стали свидетелями пролета ракеты «Союз-2.1Б»
Ракета «Союз-2.1Б» пролетела над Уралом
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Аппарат доставил на орбиту биоспутник с мышами, насекомыми и растениями для экспериментов в дальнем космосе.
Ракету-носитель «Союз-2.1Б» заметили над Уралом. Жители сразу нескольких городов поделились впечатляющими кадрами в социальных сетях. Ракета пролетела с огромной скоростью, ярко освещая ночное небо. Ранее космический аппарат стартовал с Байконура.
Ракета вывела на орбиту российский биоспутник. На его борту 75 мышей, полторы тысячи мух, растения и микроорганизмы. Все они отправились в дальний космос. Эксперимент позволит подготовиться к полетам за пределы Солнечной системы.
