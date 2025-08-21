На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Артема

Фото, видео: 5-tv.ru

У ребенка врожденная патология сосудов. Проявилась она неожиданно.

Завоевать медали и стать лучшим в математической олимпиаде мог бы восьмилетний Артем — если бы не тяжелое заболевание. У мальчика врожденная патология сосудов, и ему нужна сложнейшая операция стоимостью два с половиной миллиона рублей.

Юный математик и будущий конструктор – трехзначные числа Артем Зотов складывал уже в пять лет. Он должен был пойти в школу год назад, но случилось страшное – обширное кровоизлияние в мозг. Оказалось, у ребенка была врожденная патология сосудов.

Юный математик и будущий конструктор – трехзначные числа Артем Зотов складывал уже в пять лет. Он должен был пойти в школу год назад, но случилось страшное – обширное кровоизлияние в мозг. Оказалось, у ребенка была врожденная патология сосудов.

Врачи срочно сделали трепанацию черепа, удалили его фрагмент. Это был единственный шанс спасти Артема. Девять дней мальчик был в коме.

«Эти девять дней были самые ужасные. Я не могла отойти от него, я уходила спать на час, на два и потом бежала опять в реанимацию, потому что мне надо было знать, что мой ребенок живой», – вспоминает Анастасия Зотова, мама Артема.

Врачи не давали никаких прогнозов, но маленький Артем всех удивил.

«Он был парализован на правую сторону, у него не работала рука, нога. Нас там в больнице сразу начали реабилитировать. Он стал заново учиться разговаривать, заново учиться есть, пить», – рассказывает Анастасия Зотова.

И вот спустя год мальчик ходит, разговаривает и заново учится писать уже другой рукой.

«Артем не утратил радости к жизни, очень хочет пойти в школу, и, конечно же, его детский интерес ко всему, что его окружает, требует большой активности и подвижности», – говорит кандидат психологических наук, психолог медицинского центра Ольга Чернова.

Жизнь Артема все еще в опасности – фрагмент черепа, который хирурги вернули на место, не прижился, часть мозга защищена только кожей. Взрослым в таких случаях устанавливают титановую пластину, но ребенку это не подходит, ведь его голова еще растет.

Единственное решение – имплантаты из особенного биозамещаемого материала гидроксиапатита.

«В дальнейшем, в период восстановления, туда придут остеобласты – клетки, которые обеспечивают рост костной ткани, и имплант полностью заменится нормальной костной тканью, и Артем, в принципе, не вспомнит, что у него была такая проблема», – поясняет вице-президент фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

Вот только изготовление такой пластины ОМС не покрывает. Стоимость платного лечения – 2 518 210 рублей. Это слишком много для многодетной семьи, где работать может только папа. Родители Артема надеются на помощь неравнодушных людей.

Только после того, как мозг Артема будет надежно защищен, мальчик сможет приступить к новому этапу реабилитации. У него есть все шансы полностью восстановиться и исполнить свои мечты: пойти, наконец, в первый класс, а потом вырасти и построить самый высокий в мире дом.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Артему, обратившись напрямую в благотворительный фонд.