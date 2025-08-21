Тяжело отдыхать? Названы провоцирующие «отпускную болезнь» факторы

Фото: 5-tv.ru

Отказ от терапии, назначенной специалистом, на время может активировать имеющиеся недуги.

Обострение хронических болезней в отпуске или во время выходных можно объяснить снижением уровня гормонов стресса. Провоцирующие «отпускную болезнь» факторы в беседе с Lenta.ru назвала врач общей практики Анастасия Гольцман.

По ее словам, ухудшение здоровья на отдыхе многие исследователи связывают с переменами в концентрации гормонов стресса — кортизола и адреналина. Их колебания появляются в результате перехода от напряженного рабочего графика к расслабленному.

Другой причиной такой «болезни» эксперт назвала то, что на отдыхе человек оказывается в непривычных условиях. Так, во время пребывания к отличном от знакомого месте меняются вода, температура воздуха, влажность и уровень физической нагрузки. Подобные условия нередко приводят к обострению имеющихся хронических заболеваний, в числе которых сердечно-сосудистые проблемы. Собеседница уточнила, что, к примеру, жара повышает риск скачка давления и наступления аритмии.

Отдельный вклад в такие обострения болезней в ходе отдыха вносит отказ от терапии, которую назначил врач.

«Нередки случаи, когда человек, который должен принимать те или иные лекарства на постоянной основе, решает сделать перерыв, чтобы организм „отдохнул“ от лечения. Такой подход в корне неверен и может обернуться негативными последствиями», — отметила Гольцман.

