На ситуацию может повлиять окончание украинского конфликта.

Разрыв экономико-политических связей с Россией после 2022 года в большей степени негативно отразился на компаниях из Финляндии. Об этом заявил глава финской Центральной торгово-промышленной палаты Юхо Ромакканиеми.

«Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — отметил он.

Ромакканиеми пояснил, что окончание украинского конфликта сможет привлечь дополнительные инвестиции от партнеров России в Финляндию. Это, по его словам, станет «хорошей новостью для страны».

Также Юхо подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Хельсинки до начала конфликта на Украине представлялось взаимовыгодным. Он полагает, что восстановление экономических отношений будет выгодным для обеих сторон.

«Речь идет о роли России в будущем, консолидации европейской системы безопасности и восстановлении экономики после конфликта», — заключил Ромакканиеми.

