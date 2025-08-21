Водитель в Петербурге получил штраф за стояние в пробке

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Оспорить такое решение оказалось нелегко.

Как разобраться с автоматическими камерами, которые в Петербурге выписывают штрафы за стояние в пробке, сейчас пытается разобраться водитель из Северной столицы. Он получил протокол за неправильную парковку, хотя всего лишь очень медленно двигался в потоке. Можно ли оспорить такое решение, знает корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Штраф в 4,5 тысячи рублей за движение в пробке. Всему виной камера, которая зафиксировала это как остановку в неположенном месте.

«Остановку я, конечно же, не осуществлял. По фотографии из постановления видно, что я очень медленно двигался», — рассказал автомобилист Владимир Смирнов.

На снимке, сделанном спустя шесть секунд после первого, действительно видно, что даже положение колес поменялось. Только вот доказать это Владимир никому не может. В объектив камеры, принадлежащей комитету по транспорту, он попал еще в июне. Ехал встречать подругу на вокзал, свернул на парковку, а перед шлагбаумом выстроилась очередь из машин.

Важно и расположение камеры. По фотографиям с постановления видно, что она фиксирует эту часть дороги. При этом реальные нарушители, которые планируют высадить пассажиров на обочине, штраф не получат. Их остановку на камере аккуратно прикроет знак «Остановка запрещена».

Сначала Владимир обжаловал постановление онлайн, но пришел ответ: приходите подавать заявление лично. На этом бюрократические сюрпризы не закончились.

«Еще рассматривали мое дело где-то еще полмесяца. И написали ответ, что я все сроки пропустил. И мое дело закрыто. И я написал иск в прокуратуру», — рассказал Смирнов.

Как выяснилось, такие сомнительные штрафы прилетают автомобилистам, приехавшим на Московский вокзал, регулярно.

У Ладожского вокзала тоже есть такой участок. Большегрузы тут частые гости. Пока они поворачивают, за ними собирается пробка. И кому-то потом приходит «письмо счастья». Не избежать его, даже если остановки под знаком требует сотрудник ГАИ. Недавний случай — у водителя на перекрестке проверили документы, а спустя несколько дней девушка узнала, что за общение с инспекторами придется заплатить. Потому что остановилась в неположенном месте. Обжаловать получилось, но большинству легче оплатить, чем тратить время и нервы.

И таких камер по всему Петербургу более полутора тысяч. Информация о нарушениях попадает в систему «Паутина», но на этом цифровизация заканчивается. Обжаловать постановление можно, только опустив заявление в специальный ящик в комитете по транспорту. В Москве это делают всего за пару кликов на Госуслугах.

«В Москве есть кол-центр, куда попадают спорные моменты, связанные с нарушениями, которые выявлены техникой, и там живые люди ручками разбирают эту историю и смотрят, и оценивают ситуацию. Там же этот кол-центр, на самом деле, разбирает все, что приходит с фотографий, которые делают граждане в „Помощнике Москвы“. У нас этого ничего нету. У нас толком никакого более или менее стационарного рассмотрения человеком нету, если нету запроса на обжалование», — отметил эксперт постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Попов.

Но даже процедура обжалования ничего не гарантирует.

«В 2025 году в Комитет по транспорту поступило 6960 жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, из которых 2392 жалобы удовлетворены. По запрашиваемому участку дороги в Комитет по транспорту поступила 91 жалоба, 41 жалоба удовлетворена», — сообщили в Комитете по транспорту города Санкт-Петербурга.

Значит, у Владимира пока есть шанс, что сотрудники комитета изучат положение автомобиля и признают ошибку. Сдаваться он не планирует, если ему снова откажут, будет обращаться уже в суд.

