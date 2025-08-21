Со всего света: какие оркестры приехали на «Спасскую башню»

Фото, видео: 5-tv.ru

Впервые на фестивале выступят представители африканских стран.

На военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» приезжают самые экзотические коллективы со всех концов света. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц познакомилась с лучшими.

Яркие краски Африки в самом сердце Москвы. Здесь звучат инструменты, которые больше нигде не услышите. Это конка —без такого барабана невозможно представить национальную музыку Зимбабве.

Такой коллектив сразу приковывает взгляды любопытных прохожих. Колоритные танцы под ритмичные барабаны, перекликаются с боем часов на Спасской башне.

Необычное исполнение не для того, чтобы впечатлить. Этот танец — ритуал, использовали еще предки зимбабвийцев во время охоты.

«Охота — это часть нашего образа жизни. Мы живем охотой и сельским хозяйством. Во время охоты есть животное, на которое мы охотимся. На языке шона оно называется мбевa, а по-английски — мышь. У мбевы, или мыши, есть особая манера — она размахивает своими задними лапами так же, как я размахивал ногами, когда танцевал. Таким образом, я интерпретирую поведение этой мыши», — рассказал представитель оркестра Вооруженных сил Зимбабве.

На 17-м Международном фестивале «Спасская башня» оркестры почти со всех континентов. И впервые — из Африки. Зимбабве, Эфиопия. Вот так звучит Буркина-Фасо.

«Национальные мотивы передает бендре, инструмент из тыквы, обтянутой кожей и обмазанной медом. Музыка в Африке воспринимается совсем иначе. Ею не просто выражают чувства или мысли. Это — одна из главных форм общения. Вот это на музыкальном языке Буркина-Фасо означает приветствие», — отмечает корреспондент.

Некоторые гости прилетели совсем недавно и еще не совсем при параде. Признаются, непривычна лишь погода, но обещают: благодаря им будет жарко.

Репетиции проходят каждый день. Помимо национальных песен, есть композиции, хорошо знакомые российским зрителям. Это один из сюрпризов.

Красная площадь до конца августа останется площадкой, где строгие военные марши будут сменять зажигательные мотивы или лирические композиции. В этом году принимают участие военные коллективы из 12 стран и каждая, на языке музыки поделится, историей и традициями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.