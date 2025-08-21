Сами с усами: Игорь Николаев выиграл суд у предпринимательницы из Уфы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Женщина производила шоколад с названием «Выпьем за любовь».

25 тысяч рублей заработал певец и композитор Игорь Николаев своими усами. Именно столько должна будет выплатить ему хозяйка небольшого предприятия из Уфы, выпустившая шоколад "Выпьем за любовь". Кроме названия, на обертке еще и кот, как раз с усами Николаева. Суд посчитал это нарушением авторских прав и назначил штраф, хотя сам артист просил в 10 раз больше - 250 тысяч рублей. Тем более, что в этом году праздник, песне Выпьем за любовь - 30 лет.