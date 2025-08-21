Горючая смесь: в Ростовской области вода загрязнена нефтепродуктами

Фото, видео: 5-tv.ru

В Красносулинском районе из кранов течет жидкость с запахом топлива, которая воспламеняется от огня.

Жители одного из поселков Ростовской области сейчас даже бояться дегустировать воду, которая течет у них из-под крана. Дело в том, что эта жидкость просто горит. Эффект настолько неожиданный, что изначально все подумали о какой-то природной аномалии. Разобраться с ней на месте попытался корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Жители поселка под Ростовом показывают, на что способна их вода. В такой не постирать, не суп сварить, а тем более пожар потушить.

Все больше похоже на фокус. Поэтому проверяем сами. Набираем воды, даем отстояться пару минут, а затем…

«У меня в руках зажигалка, и сейчас воду вот эту вот, которые набрали местные жители, я сейчас ее подожгу. Да, действительно горит», — рассказал Борис Карягин.

И такая горючая вода идет из-под крана уже почти месяц. У всех, кто имеет на участке свою скважину.

К запаху, уверяют, уже привыкли. Но пить не рискуют, покупают бутилированную.

«Видно, что голимый бензин сверху в банке находится. Не газ, не нефть, а чистый бензин», — сказал местный житель.

Откуда в воде взялся бензин — местные жители догадываются. Рядом — нефтебаза. Всего 300 метров от поселка. И любая утечка из резервуара дает такой эффект.

«Говорят, экспертиза дорогая, вы все равно ничего не сможете доказать, больше ста тысяч экспертиза. Экспертиза покажет, что негодная вода, а доказать, что от нефтебазы, вы все равно не докажете», — рассказал местный житель.

«Мы сейчас с местными жителями пришли на ту самую нефтебазу, которую местные жители подозревают, что именно из-за нее, из-за ее деятельности происходит такое смешивание питьевой воды и непосредственно бензина, нефтепродуктов», — поделился корреспондент.

Но на самой нефтебазе о проблеме якобы впервые слышат. Директор выходить к местным жителям отказался. Где взять чистую воду — местные жители пока не знают. В центральном водопроводе, говорят, отрава похлеще бензина.

«Пришло подтверждение, что вода отравлена дибромхлорметаном, бромоформами, которые вызывают онкологию, поражение центральной нервной системы», — объяснила жительница Красносулинского городского поселения Вера Арапетян.

В администрации поселка нам заявили, что готовы организовать подвоз питьевой воды в любой момент.

«Мы разослали запросы с просьбой провести проверку, взять пробы воды», — заявил глава администрации Красносулинского городского поселения Ростовской области Иван Болдырев.

Специалисты Минприроды уже подтвердили — в пробах воды действительно нефтепродукты. Но вот как остановить утечку на нефтебазе, никто не знает. В поселке уверены, что нужны крайние меры, но ради возбуждения уголовного дела добровольно травиться никто не собирается.