«Величайшее доверие»: первая женщина-капитан атомного ледокола о назначении

Марину Старовойтову всегда восхищал профессионализм моряков.

Вступившая в должность капитана атомного ледокола Марина Старовойтова прокомментировала свое назначение. Она стала первой женщиной, которая сможет работать на этом месте. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

По словам Старовойтовой, быть капитаном — это огромная ответственность перед флотом. Также она выразила благодарность за оказанное ей доверие.

«Это очень значимое событие, как для меня, так и для истории атомного ледокольного флота. Это величайшее доверие», — отметила Марина.

К тому же она рассказала, что пришла в атомный флот, поскольку рейсы в Арктику предоставляли для нее наибольший интерес. У Марины всегда вызывала восхищение мощность ледокола, а также она замечала профессионализм моряков. В дальнейшем женщина прияла решение попробовать себя в отрасли.

На данный момент Старовойтова работает в море более двух десятилетий, из них шесть лет она находится в команде атомного флота. Карьерный путь Марина начала с матроса.

