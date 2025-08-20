ОАЭ и Азербайджан не будут участвовать в конкурсе «Интервидение»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Музыкальное соревнование пройдет в Москве 20 сентября.

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не станут странами-участницами в песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в Москве. Об этом рассказало азербайджанское информационное агентство Report.

Из публикации следует, что Азербайджан и ОАЭ не примут участие в конкурсе. В качестве причин указаны внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки.

«Интервидение-2025» является международным конкурсом песни, который планируется провести в Москве 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена». В конкурсе примут участие представители более 20 государств, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Вьетнам, Индию, Катар, Саудовскую Аравию, Египет, ЮАР, Мадагаскар, Венесуэлу, Кубу, Сербию. А также впервые в музыкальном соревновании будут участвовать США и Колумбию.

Россию на конкурсе представит народный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, с новой песней «Прямо по сердцу», автором которой выступил продюсер Максим Фадеев.

