«Вернулись к истокам»: Топалов и Тодоренко рассказали о кризисах в браке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За семь лет отношений супруги научились не думать только о себе.

В браке певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко не всегда царит сказка. Об этом супруги рассказали во время беседы с 7Дней.ru. Несмотря на безупречную внешнюю картинку, за семь лет совместной жизни они прошли через кризисы и даже едва не расстались.

Одним из самых трудных периодов стало рождение первенца: тогда пара обратилась к психологу, чтобы сохранить отношения. По словам Тодоренко, именно ребенок заставил их взглянуть на семью иначе и начать работать над собой.

Теперь, по словам Регины, в семье наступил баланс.

«Я понимаю, что не может быть только так, как я хочу, не может быть только так, как он хочет, есть нечто среднее, и вот эту золотую середину мы сейчас приобрели. Я очень рада, что фундамент мы, слава Богу, укрепили, вернувшись к истокам. Да, потратили какое-то время на это. Зато теперь, когда есть нормальный фундамент, мы строим большой дом потихонечку, по камешку», — отметила телеведущая.

Сам Топалов подчеркивает, что их жизнь не отличается от жизни других пар. Он признается, что его раздражает иллюзия «идеальной семьи», которую транслируют многие знаменитости.

«У нас точно так же, как у всех, бывают проблемы — не хватает денег, не хватает здоровья, не то приготовила, не так проснулся, храпишь, от тебя воняет, поздно пришел, где ты был, а ты где была, ты чего не берешь трубку, до тебя невозможно дозвониться… Мы обычные люди и многого не умеем», — пояснил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов рассказал о реакции на пол будущего ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.