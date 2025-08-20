Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эти правила помогут сохранить здоровье на долгие годы.

Овощи и фрукты лучше всего помогут укрепить иммунитет перед сезоном простуд. Об этом рассказала инфекционист Ольга Столярова в беседе с Life.ru.

Эксперт отметила, что стоит сделать акцент на сезонные овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Кроме того, важно соблюдать сбалансированное питание.

Столярова призвала обратить внимание на смородину и облепиху, так как эти ягоды являются источником витамина С. Также необходимо включить в рацион жирную рыбу, яичные желтки и специально выращенные грибы для получения витамина D.

Специалист рекомендует есть продукты, в которых содержится цинк, так как он поможет нормализовать работу иммунной системы. Например, мясо, птицу, морепродукты, бобовые, орехи и семена.

Пробиотики положительно скажутся на микрофлоре кишечника, которые играют немаловажную роль в иммунитете.

«Ешьте ферментированные продукты, такие как йогурт (без добавок), кефир, квашеная капуста, кимчи», — говорит Столярова.

Не стоит забывать добавлять в свои блюда чеснок, имбирь, мед и эхинацею.

При этом от сладкого лучше отказаться, если вы хотите хороший иммунитет. То же самое касается переработанных продуктов.

Здоровый семь-восьми часовой сон и регулярные умеренные физические нагрузки тоже никто не отменял.

Врач советует также закаляться через контрастный душ и попробовать обтирания. Поддержание водного баланса, наличие хобби и частые медитации также помогут значительно улучшить состояние.

Ранее 5-tv.ru писал, почему не все витамины D одинаково полезны. Необходимые организму вещества в таблетках, капсулах или каплях могут оказаться вредными для здоровья, если сделать неправильный выбор препарата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.