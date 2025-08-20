Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения на Приэльбрусье

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Решается вопрос с эвакуацией тел.

Два альпиниста из Перми погибли в Кабардино-Балкарии во время восхождения на гору. На данный момент решается вопрос с эвакуацией тел. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по региону в Telegram-канале.

Трагедия произошла на высоте около 3700 метров в верховьях ущелья Адыл-су, в районе пика Виа-тау. Причиной гибели альпинистов стали травмы несовместимые с жизнью, которые были получены в результате срыва.

«На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел», — говорится в сообщении.

