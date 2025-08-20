«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Онучин; 5-tv.ru

Российская альпинистка неделю борется за выживание на высоте 7300 метров.

Группа из четырех человек, которая выдвинулась на помощь туристке Наталье Наговициной, сейчас ищет место для привала. На горы в Киргизии опускается ночь. Российская альпинистка уже неделю со сломанной ногой борется за жизнь на высоте семи тысяч метров. Спасателям может помешать погода. В районе пика Победы плохая видимость и сильный ветер. Путь может занять два-три дня

«Выжить в условиях высоты 7300 метров в течение недели — это уже большая проблема. Дело в том, что на такой высоте организм просто не может восстанавливаться. Даже если человек спит, он не восстанавливается, не отдыхает. Поэтому шанс, конечно, остается, но с каждым днем все меньше и меньше», — рассказал генеральный секретарь Федерации альпинизма КР Керим Актаев.

Попытки спасти Наталью Наговицину уже были. Итальянский альпинист, который находился недалеко, вышел на помощь, но погиб. Позднее вертолет Минобороны республики совершил жесткую посадку из-за сильной турбулентности. Пострадал пилот.

Если найти россиянку в этот раз не удастся, операцию продолжат после 25 августа. При улучшении погодных условий в горы вылетит вертолет.

Связи с Наговициной сейчас нет. Из вещей у нее был только спальный мешок, палатка и минимальный запас еды.

Пик Победы из-за сложного рельефа считается крайне опасной вершиной. За время восхождений там погибли более 70 человек.

