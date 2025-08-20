Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии
Фото: Telegram/Официальный канал Правительства РФ/government_rus
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ученики уже не в первый раз демонстрируют впечатляющие результаты.
Школьники из России выиграли шесть медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии. Об этом рассказала пресс-служба правительства РФ.
«В Белграде подвели итоги Международной юниорской географической олимпиады — International Junior Geography Olympiad. Российские школьники завоевали шесть медалей», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Участниками состязания стали ученики школ Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Победителей поздравил в том числе и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что российские школьники уже не в первый раз демонстрируют свои выдающиеся способности.
«Российские школьники в очередной раз показали свои выдающиеся способности и высокий уровень подготовки в этой области: шесть медалей Международной юниорской географической олимпиады — у наших ребят. Это лучший результат по количеству и достоинству наград среди стран-участниц», — сказал Чернышенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что московские школьники и студенты колледжей установили рекорд, пробежав марафон в Арктике.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.